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LGS'de benzer soru iddiası! Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama geldi

LGS'de benzer soru iddiası! Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'de benzer soru iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Selçuk, "Sadece 3 soru daha önce yayınladığımız sorulara benzer" ifadelerini kullandı.

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Liselere giriş için Pazar günü yapılan LGS'de daha önce yayınlanmış sorulara yer verildiği iddiası ortaya atıldı. O iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir açıklama yaptı.

"Sadece 3 soru..."

NTV'de yer alan habere göre eğitim danışmanı Sadık Gültekin'e konuşan Ziya Selçuk, "İddia varsa onun somut olarak ortaya konması lazım. Sadece 3 soru daha önce yayınladığımız sorulara benzer" ifadelerini kullandı.

Bunun dışında benzer soru olmadığını söyleyen Selçuk, "Bunu iddia eden her kimse bu iddiaları ispatlaması gerekiyor" diye konuştu.

"Ortada somut delil yok"

Selçuk, ortada iddiaların olduğunu ancak ispat olmadığını söyleyerek, "Ortada somut delil yok. Biz hiç kimseden soru almayız, kimsenin de sorusunu yayımlamayız" ifadelerini kullandı.

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