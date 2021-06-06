1 milyon 200 bin öğrenci LGS için ter döktü! İşte LGS ile ilgili tüm soru ve cevapları...

Geçen yıl olduğu gibi 2021'de de iki oturum halinde yapılan sınavda, çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.