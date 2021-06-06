1 milyon 200 bin öğrenci LGS için ter döktü! İşte LGS ile ilgili tüm soru ve cevapları...
1 milyon 200 bine yakın 8’inci sınıf öğrencisinin katılması beklenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bugün yapıldı. İşte LGS ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler...
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav yapıldı. İki oturumda düzenlenen sınav 09.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi.
Sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Merkezi sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi. Her öğrenci sınava kendi okulunda girdi.
Geçen yıl olduğu gibi 2021'de de iki oturum halinde yapılan sınavda, çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.
Öğrencilerin, iki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uymaları için gerekli tedbirler alındı. Sonuçlar 30 Haziran'da açıklanacak.