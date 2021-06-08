Jandarma Genel Komutanı şikayet etti Cumhuriyet'e Sedat Peker soruşturması

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin şikayeti üzerine Cumhuriyet gazetesine 'Sedat Peker' ile ilgili haberinden dolayı soruşturma açıldı.

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Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in videoları konuşulmaya devam ediyor.

Sedat Peker’in iddialarını haberleştiren Cumhuriyet gazetesine ise soruşturma açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’in şikâyeti üzerine Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça hakkında “hakaret ve iftira” suçlamasıyla soruşturma açtı. Küçükkaya ve Akça ifade verdi.

Küçükkaya cumhuriyet savcılığına verdiği ifadede, “Halkın haber alma özgürlüğü kapsamında gazetecilik mesleği yerine getirilmiştir” dedi.