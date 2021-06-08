Bakan Kurum: Müsilaja karşı Türkiye'nin en büyük deniz temizleme seferberliği başlatıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara'yı saran ve büyük tehlike oluşturan müsilaja karşı Türkiye'nin en büyük deniz temizleme seferberliğini başlatılacağını duyurdu.

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Marmara'nın büyük bir kesiminde görülen ve gün geçtikçe çoğalan müsilaj (deniz salyası) tehlikesine karşı yeni bir seferberlik başlatılıyor.

Türkiye'nin en büyük temizleme seferbeliği

Bakan Kurum, "Türkiye'nin en büyük deniz temizleme seferberliğini başlatıyoruz. Marmara Denizi'ni sağlıklı günlerine kavuşturmak için bugün saat 14.00'te Caddebostan Sahili'nde buluşalım." açıklamasında bulundu.

Eş zamanlı yürütülecek

Seferberlik, bugün itibariyle Bakan Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile İstanbul'da, Caddebostan sahilinden saat 14.00'te başlatılacak.

Temizlik çalışmaları, İstanbul'da Pendik, Kocaeli'de Karamürsel, Bursa'da Mudanya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da da eş zamanlı sürecek.

"Marmara hepimizin"

Müsilaja karşı seferberlik, "Marmara Hepimizin" sloganıyla yürütülecek.