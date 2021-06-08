BIST 1.448
DOLAR 8,62
EURO 10,50
ALTIN 524,55
HABER /  DÜNYA

CENTCOM Komutanı'ndan Suriye'deki ABD askeri varlığına ilişkin açıklama

CENTCOM Komutanı'ndan Suriye'deki ABD askeri varlığına ilişkin açıklama

Suriye'deki ABD askeri varlığına ilişkin açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, 'Uzun vadede güvenliği sağlama misyonunu, uluslararası destek ve yatırım olmadan yürütebilecek yerel güvenlik kuruluşlarına devretmek istiyoruz ama tabii bu daha ileride olabilecek bir şey.' ifadelerini kullandı.

Abone ol

Orgeneral McKenzie, telekonferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında başta ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme süreci olmak üzere bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'dan çekilme süreciyle ilgili "Geri çekilme sürecinin yarısını tamamladık ve çekilmenin tamamını eylül ayına yetiştireceğiz." ifadesini kullanan McKenzie, ABD'nin Afgan güvenlik güçlerini desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak, "Ülke dışından terörle mücadele operasyonlarını yürütmeye devam edeceğiz. Dışarıdan bölgedeki diğer yerlerden El Kaide ve DEAŞ'ın peşine düşmeye devam etmek niyetindeyiz ve bu konuda bölgedeki ortaklarla çalışıyoruz." diye konuştu.

Suriye'deki ABD askeri varlığına ilişkin açıklama
Suriye'deki ABD askeri varlığına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan McKenzie, bu ülkede sadece DEAŞ'i bitirmek ve örgütün ABD'ye veya ortaklarına yönelik saldırı düzenleme kabiliyetini ortadan kaldırmak üzere asker bulundurduklarını ileri sürdü.

McKenzie, "Uzun vadede bu güvenliği sağlama misyonunu, uluslararası destek ve yatırım olmadan yürütebilecek yerel güvenlik kuruluşlarına devretmek istiyoruz ama tabii bu daha ileride olabilecek bir şey." ifadelerini kullandı.

ABD Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütü ile çalışıyor.

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteği ile Deyrizor ilindeki petrol tesisleri dahil Suriye'nin kuzeydoğusunda birçok bölgeyi işgal altında tutuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ulaştırma Bakanı: Kanal İstanbul deniz salyasını bitirecek
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Ne zaman emekli olurum prim gün sayısı hesaplama 2021
Kaspersky’den fintech şirketlerine tavsiyeler
Efsanevi İtalyan futbol adamı Dino Zoff Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi
İkinci el araç alım-satımında ekspertiz raporu zorunluluğu kayıt dışılığı engelleyecek
Aşkın Tarifi Şebnem kimdir? İdil Sivritepe kimdir, kaç yaşında?
Ankara'da doktoru bıçaklayan hastanın yalanı ortaya çıktı
İngiltere Futbol Federasyonunu ilk kez bir kadın başkan yönetecek
Sedat Peker'in gündeme getirdiği Paramount Hotel kimin? Otele devletin tankıyla kim girdi?
Yorumlar 1 yorum