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HDP'ye kapatma davası raportöre gönderildi

HDP'ye kapatma davası raportöre gönderildi

Anayasa Mahkemesi'ne ulaşan iddianame raportöre gönderildi.

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Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirdi.

Anayasa Mahkemesinin (AYM), eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzalı, yaklaşık 850 sayfalık iddianame, Anayasa Mahkemesine tekrar gönderildi. Yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenen iddianamede, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.

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