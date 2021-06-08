Tokat'ta asker emeklisi baba ve oğlu çöp kamyonunun altında kaldı!

TOKAT'ta, ikisi de asker emeklisi olan baba-oğul, çöp kamyonunun altında kaldı. Feci olayda baba hayatını kaybederken oğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre kaza; İl Jandarma Komutanlığı lojmanlarının bahçesinde meydana geldi. Mustafa Y. idaresindeki Tokat Belediyesine ait çöp kamyonu lojmanlardan çöp aldı. Çöp aracı lojmanlardan çıkışa hareket ettiği sırada emekli Başçavuş Ahmet Özyakar (81) ile oğlu emekli Albay Abdulkadir Mehmet Özyakar’a (58) çarptı.

Baba olay yerinde hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle baba ile oğlu çöp aracın altında kaldı. Baba Özyakar, çöp aracının üzerinden geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çöp aracının ön tarafında sürüklenen oğlu ise yaralandı.

Emekli albay oğlu ağır yaralı

Ağır yaralanan emekli albay, ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tokat’a bu nedenle gelmişler

Aslen Niğdeli olan Konya’da yaşayan Ahmet Özyakar’ın (KOAH) tedavisi için Tokat’a geldiği öğrenildi. Oğlu ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı misafirhanesinde kaldıkları, baba ve oğlun Ballıca mağarasına gitmek için araçlarına binmeye hazırlanırken talihsiz olayın yaşandığı kaydedildi.