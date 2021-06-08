İdil Sivirtepe yaşı kaç hangi dizilerde oynadı?

Yeni dizi Aşkın Tarifi'nde İdil Sivritepe kimdir, kaç yaşında ve nereli konuları merak edildi. İkiz kardeşi olan İdil Sivritepe "ikizi kim, adı ne" gibi sorularla da gündeme geliyor. Peki, Aşkın Tarifi'nin Şebnem'i İdil Sivirtepe ikizi kim, adı ne? Aşkın Tarifi'nin Şebnem'i İdil Sivritepe kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Aşkın Tarifi ilk bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. Aşkın Tarifi dizisinin Şebnem'i merak ediliyor. Şebnem karakterini İdil Sivritepe canlandırıyor. Peki İdil Sivritepe kimdir? İdil Sivritepe kaç yaşında? İşte detaylar...

İdil Sivritepe İzmir'de doğmuştur. 31 yaşındadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda arp eğitimi aldı. Arp üzerine yurt içi ve yurt dışında pek çok kez eğitim aldı.

Lisans eğitimi bittikten sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi almaya başladı.

Müzik alanında başarılı işlere imza atan İdil Sivritepe, oyunculuğa da adım attı.

Kamera karşısına ilk kez Sil Baştan isimli dizi ile geçti. Şimdi ise Aşkın Tarifi dizisinde Şebnem karakterini canlandırıyor.