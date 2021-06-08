ABD araştırması: İki doz aşı olan yetişkinlerin Covid-19'a yakalanma riski yüzde 91 daha az

ABD’de yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, iki doz koronavirüs aşısı olmuş kişilerin yeniden enfekte olma riskinin düşük olduğu belirtildi. Ülkede kullanılan mRNA aşıları Pfizer-BioNTech ve Moderna üzerine yapılan çalışmada, iki doz aşı olmuş kişilerin hastalığa yakalanma riskinin yüzde 91 daha az olduğu tespit edildi.

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ABD’de yayınlanan yeni bir rapora göre, iki doz aşı olmuş kişilerde koronavirüse yakalanma riskinin yüzde 91 daha az olduğu bildirildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen çalışmada, ülkede uygulanan Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının hastalığa yeniden yakalanma riskini büyük ölçüde azalttığının altı çizildi.

CDC ayrıca, aşı olmuş kişilerin semptom geliştirme ve burunlarında yüksek düzeyde virüs bulunma oranlarının düşük olduğunu bildirdi.

"Aşılar salgının üstesinden gelmek için en kritik araç"

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Covid-19 aşıları bu salgının üstesinden gelmek için kritik bir araçtır" derken, "Bu çalışmadan elde edilen bulgular, mRNA Covid-19 aşılarının etkili olduğuna ve çoğu enfeksiyonu önlediğine dair kanıtlara katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Walensky, “Covid-19'a yakalanan tam aşılı kişilerin hastalığı daha hafif ve daha kısa atlattıkları, ayrıca virüsü başkalarına yayma olasılıkları daha düşük görünüyor” derken “Bu faydalar aşı olmak için bir başka önemli nedendir” şeklinde konuştu.