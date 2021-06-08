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DEVA Partisi'nden bomba istifa! Ülkücüyüm, iğrenir oldum, ülkeyi komünist biri yönetsin

DEVA Partisi'nden bomba istifa! Ülkücüyüm, iğrenir oldum, ülkeyi komünist biri yönetsin

DEVA Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi eski televizyoncu Kasım Gümüş, sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımla partisinden istifa etti...

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DEVA Partisi'nden flaş istifa haberi... Ankara İl Yönetim Kurulu üyesi olan eski TRT'ci yazar Kasım Gümüş, sosyal medya hesabından yaptığı bomba bir paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifası kadar paylaşımındaki sözleri de olay oldu.

Ölmeden bu ülkenin komünistler yönettiğini görmek istiyorum

Kasım Gümüş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "58 yaşındayım. Ülkücü/ muhafazakar mahallenin insanıyım" dedi ve ekledi: "Artık yapılanlardan ve gördüklerimden iğrenir oldum. Allah'tan tek dileğim şu. Õlmeden bu ülkenin bir de komünist insanlar tarafından yönetildiğini görmek."

İsyansa isyan kardeşim! Zincirlerinizi kırın

"İsyansa isyan kardeşim. Zihinlerinizdeki zincirleri kırın!" diyen Kasım Gümüş, "Kamuoyuna duyurulur. Deva Partisi Ankara İl Yönetim Kurulu Üyeliğinden 02.06.2021 tarihinde ayrılmış bulunmaktayım. Bilgilerinize." dedi...

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