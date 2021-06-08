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Diyarbakır'da şüpheli ölüm! Boynuna sarılı iple çocukları tarafından ölü bulundu

Diyarbakır'da şüpheli ölüm! Boynuna sarılı iple çocukları tarafından ölü bulundu

DİYARBAKIR'da, evli ve 7 çocuk annesi Ayşe T. (40), evde çocukları tarafından ölü bulundu. Boynuna ip sarılı olan Ayşe T.'nin intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

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Silvan'da evde Ayşe T.'nin hareketsiz yattığını gören çocukları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ayşe T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde, Ayşe T.'nin boynuna sarılı ip tespit edildi.

İntihar etmiş olma ihtimali değerlendirilen Ayşe T.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. 

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