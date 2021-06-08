İzmir depremi soruşturma sonrası iddianame tamamlandı

2020 yılı Ekim ayında meydana gelen İzmir depremine ilişkin yürütülen soruşturmada iddianamenin tamamlandığı duyuruldu.

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İZMİR'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verdikleri iddiasıyla kamu davası açıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, depremin ardından yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Soruşturma hakkında detaylı bilgilerin paylaşıldığı açıklamada ilgili belediyelerden yıkılan binalara ait projeler, bilgi ve belgelerin ivedilikle temin edildiği, Dokuz Eylül ve İstanbul Teknik üniversitelerinden akademisyenlerle TÜBİTAK - Marmara Araştırma Merkezinin konuya ilişkin raporlar hazırladığı kaydedildi.

Yıkılan 9 yapıya ilişkin ayrı ayrı nihai raporların da tamamlandığı ve bir bölümünün soruşturma dosyasına eklendiğinin bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma sonunda toplam 29 şüpheliden 10'u halihazırda tutuklu olarak ceza infaz kurumundadır. 17 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Şüphelilerden 1'i hakkında ise yakalama emri çıkarılmıştır. 1 şüpheli hakkında da tedbir talebi reddedilmiştir.

Bilirkişi raporlarında kusurları tespit edilen 17 kamu görevlisi hakkında görevi ihmal suçundan evrak tefrik edilerek 4483 sayılı Kanun kapsamında işlem tesis edilmek üzere Memur Suçları Soruşturma Bürosuna gönderilmiştir.

Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla başlatılıp sonuçlandırılan soruşturma kapsamında şüphelilerin lehine ve aleyhine olabilecek tüm deliller toplanarak haklarında bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan düzenlenen iddianameler ile kamu davaları açılmıştır."

Soruşturma süreci

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan 9 binada 117 kişi hayatını kaybetmişti.

Depremden hemen sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'si tutuklanmış, 3 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.

Bilirkişi raporlarının tamamlanmasının ardından 28 Nisan'da 22 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmiş, 17 kamu görevlisinin dosyaları ayrılmıştı.