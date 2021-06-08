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ABD'de koronavirüs aşısını olana esrar bedava verilecek!

ABD'de koronavirüs aşısını olana esrar bedava verilecek!

Koronavirüs aşısına teşvik için birçok yola başvuran ABD'de yeni bir karar alındı. Washington İçki ve Esrar Kurulu, ilk doz aşısını olan ABD'lilerin, yasal işletmelerden belirli miktarda esrar alabileceklerini açıkladı.

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ABD'nin birçok eyaletinde vatandaşları aşıya teşvik için türlü yöntemler deneniyor. Ohio, Kaliforniya, Oregon, Colorado ve Maryland de aşı olanların katılabileceği çekilişler düzenlenerek kazananlara yüklü para ödülleri veriliyor.

New Jersey'de aşı olan yetişkinlere bedava bira, Batı Virginia'da 100 dolarlık tahvil bonosu, New York'ta ise ücretsiz metro kartı hediye ediliyor.

New York'ta ayrıca 12-17 yaş arasında aşı olan kişilere 50 farklı üniversitede burs imkanı sağlanacağı da duyuruldu.

302 milyon doz ile en çok aşı yapan ilk ülke olan ABD'de son açıklanan 'teşvik'e göre aşı olana 'bedava esrar' verilecek.

LCB tarafından yapılan basın açıklamasında, "Kurul, Kovid-19 aşılarını teşvik amacıyla eyaletteki lisanslı esrar perakendecilerine, aşılanan yetişkinlere tek kullanımlık esrar sağlamaları için geçici bir ödenek sağlayacak" denildi. 

Söz konusu fikrin yasal kenevir satan dükkanlardan geldiği belirtilen açıklamada, kampanyanın kısa süreli olacağı ve 12 Haziran'da sona ereceği belirtildi. 

​ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), Washington'da aşılama oranının yüzde 63 civarında olduğunu ve 70' ulaşıldığında koronavis kısıtlamalarının tamamen kalkabileceğini açıkladı.

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