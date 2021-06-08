Arto kimdir aslen nereli Arto'nun ailesi ve bilinmeyen hayatı

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz adlı magazin programını sunan Arto birçok kişi tarafından merak ediliyor. Sivri dili ve yaptığı yorumlarla dikkat çeken Arto'nun gerçek adı Harutyan Dalga'dır. Aslen Ermeni asıllı olan Arto İstanbul doğumlu ve 54 yaşında. Peki Arto'nun annesi, babası ve ailesi kimdir?

Abone ol

Özellikle 90'lı yıllarda gece hayatının en çok dinlenen ve sahne alan isimlerinden olan Arto, Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında yorumculuk yapıyor. Gerçek adı Harutyan Dalga olan Arto aslen Ermeni asıllı ve İstanbul doğumlu.

Arto kimdir: Aslen Ermeni olan ve sahne adıyla tanınan Arto, 1966 yılında İstanbul‘da dünyaya geldi. Gerçek adı Harutyan Dalga’dır.

Lisansını 2010 – 2013 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi‘nde Medya ve İletişim Sistemleri ile Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünde tamamlandı.

1997 yılından itibaren sahnelerde çıkmaya başlayan Arto, bir gece kulübü sahibidir. Sivri çıkışlarıyla bilinen Arto, Yıldız Tilbe, Emre Kaya ve Güven Baran gibi isimlerle çalışmıştır.