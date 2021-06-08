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Marek Hamsik Trabzonspor'da! 2 yıllık sözleşme imzaladı işte forma numarası

Marek Hamsik Trabzonspor'da! 2 yıllık sözleşme imzaladı işte forma numarası

Yeni sezon öncesinde tecrübeli ve Avrupa futbolunda önemli yerleri olan futbolcuları kadrosuna katarak şampiyonluk kadrosu kurma hedefindeki Trabzonspor Slovak yıldız Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Karadeniz temsilcisinde en yüksek maaş teklifi yapılan ve kariyerinde 409 İtalya Serie A maçı bulunan yıldız oyuncu gelecek sezon takımında kilit ismi olacak. Takımın liderliğine soyunacak Hamsik, Slovakya Milli Takım formasını ise 126 kez terletti. 

Önce tatil sonra kamp
Slovakya Milli Takımı'nın kampında olan Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavili kulübün takımda gelecek yıl tecrübeli oyuncuya büyük bir sorumluluk verecek. Takımın saha içi lideri olacak 33 yaşındaki orta saha oyuncusu EURO 2020 sonrasında yapacağı kısa tatil sonrası takıma katılacak.

Özel video ile duyurulacak
Karadeniz ekibi yeni transferleri 31 yaşındaki sağ bek Bruno Peres ve 33 yaşındaki kanat Gervinho'nun ardından bir başka dünya yıldızı Marek Hamsik'in transferi için de özel bir video hazırlığı içinde, transferde imzalar atıldığında Hamsik transferi de özel bir video ile duyurulacak.

17 numaralı formayı giyecek
Kariyerinin ilk döneminde Brescia takımında 14 numaralı formayı bir sezon giyen Hamsik  kariyerinde sadece 17 numaralı formayı giydi. Trabzonspor'da da aynı numarayı tercih edecek olan Hamsik formasına taraftarların da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. 

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