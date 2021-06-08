MSB: Gara'da iki PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyi Gara'da yapılan operasyon sonucu iki teröristin imha edildiğini duyurdu

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Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı duyuruda "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!" başlığıyla iki PKK'lının daha imha edildiğini duyurdu.

Açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." denildi.