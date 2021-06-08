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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kanada'da ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlere taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kanada'da ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlere taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada'da ırkçı bir saldırı sonucu aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybetmesine yönelik taziye mesajı yayımladı.

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Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanada’da aynı aileden katledilen 4 Müslüman kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. İslam düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık hep birlikte mücadele etmemiz gereken bir terördür. Uluslararası toplum daha fazla gecikmeden, bu teröre karşı ortak hareket etmeli." ifadelerini kullandı.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, 6 Haziran'da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren Nathanial Veltman (20), biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere aynı aileden 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun da ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Veltman, olayın gerçekleştiği yerden yaklaşık 6 kilometre uzakta Cherryhill Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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