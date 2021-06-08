AK Parti Yomra İlçe Başkanı ve 5 meclis üyesi istifa etti

TRABZON'un Yomra ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı ve 5 meclis üyesi ortak açıklama yaparak istifa ettiklerini duyurdu

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AK Parti Trabzon İl Teşkilatı'nda Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur'un istifası nedeniyle hareketli günler yaşanıyor. 61saat.com'un haberine göre, Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur'un istifasını doğruladı.

Salih Yavuz vekalet edecek

Adanur'un istifasından sonra ilçe başkanlığına kimin atanacağı ile ilgili olarak AK Parti Genel Merkezi'nden yöneticiler bölgeye gidecek. Adanur'un istifası ile boşalan ilçe başkanlığına yeni bir atama yapılıncaya kadar Salih Yavuz'un vekalet edeceği belirtildi.