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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Hayvan Hakları Yasası için 'geri sayım başladı' mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Hayvan Hakları Yasası için 'geri sayım başladı' mesajı

Adalet Bakanı Gül, hayvan haklarının korunmasına ilişkin düzenlemeyle ilgili, "Can dostlarımızı daha etkin koruyacak yasal düzenlemeler kapıda. Geri sayım başladı." mesajını paylaştı.

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Bakan Gül, Twitter hesabından, bakanlık bahçesinde bakanlık personeli tarafından bakılan 'Kahve' adlı kedi ile yavruları 'Güneş' ve 'Duman'ın fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafların birinde Bakan Gül'ün 'Güneş'i kendi elleri ile beslediği görüldü. 

Bakan Gül paylaşımında ayrıca, hayvanlara yönelik eziyet, kötü muamele, öldürme gibi eylemlerde hapis cezası öngören hayvan hakları ile ilgili yasa teklifine ilişkin, "Can dostlarımızı daha etkin koruyacak yasal düzenlemeler kapıda. Geri sayım başladı" ifadesini kullandı. 

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