BIST 1.448
DOLAR 8,61
EURO 10,50
ALTIN 524,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Trabzon'da cip belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'da cip belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

TRABZON’da durakta bekleyen belediye otobüsüne arkadan çarpan cipin sürücüsü İsmet Bekar (35), hayatını kaybetti, yanındaki Ayşenur Uçan (20) yaralandı. Kazada park halindeki cipin sahibi Hamdi Çolak, "Yolcumu almak için yol kenarında bekliyordum. Şok geçirdim. Bomba patlaması gibi bir ses duydum" dedi.

Abone ol

Rize'den Trabzon yönüne giden İsmet Bekar yönetimindeki 34 DDZ 671 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında park halindeki, Hamdi Çolak'a ait 34 ZV 2086 plakalı cipe, ardından da yolcu almak için durakta bekleyen belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, cipte sıkışan sürücü İsmet Bekar ve Ayşenur Uçan yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan sürücü İsmet Bekar, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ameliyata alınan Ayşenur Uçan'ın sağlık durumunun ise kritik olduğu belirtildi. Kaza sonrası yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 2 saat aksayan ulaşım, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

'Bomba gibi ses duydum'

Kazada park halindeki cipin sahibi Hamdi Çolak, "Yolcumu almak için yol kenarında bekliyordum. Şok geçirdim. Bomba patlaması gibi bir ses duydum. Aracın içinde kemerim takılı olmasaydı ön camdan çıkmıştım. Bana çarpan cip, daha sonra otobüse arkadan çarptı. Yanlarına gittiğimde durumları ağırdı" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kanada'da ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlere taziye mesajı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Emeklilik gün sayısı hesaplama formülü nasıl yapılır?
AK Parti Yomra İlçe Başkanı ve 5 meclis üyesi istifa etti
Evlat hasreti çeken anne: Oğlumu kaçırıp sattılar
MSB: Gara'da iki PKK'lı etkisiz hale getirildi
Kocaeli merkezli 6 ilde PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
Milli basketbolcu Özge Kavurmacıoglu’nun yeni adresi belli oluyor
Antalyaspor 3 futbolcusuyla sözleşme yeniledi
İzmir depremi soruşturma sonrası iddianame tamamlandı
Yorumlar