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Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: Tahir öldü, anne ve babası yaralandı

Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: Tahir öldü, anne ve babası yaralandı

ANKARA'da, kontrolden çıkan otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Tahir Yeşiltaş (6) öldü, anne ve babası yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Konya karayolunun Gölbaşı ilçesi mevkiinde meydana geldi.

Ankara yönüne giden Faik Yeşiltaş yönetimindeki 48 MN 031 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önde giden TIR'a arkadan çarptı.

TIR'ın dorsesinin altına girerek hurdaya dönen otomobilde sürücü Faik, eşi Ayten ve oğlu Tahir Yeşiltaş yaralandı. Yaralılardan Tahir ve Ayten Yeşiltaş Gazi Üniversitesi Hastanesi, Faik Yeşiltaş ise Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tahir Yeşiltaş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İki çocuklarından birini kaybeden Faik ve Ayten Yeşiltaş çiftinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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