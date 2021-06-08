Gram altın 650 liraya yükselecek! Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten bomba tahminler

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, bir miktar düyen altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahminlerde bulundu. Gram altının kısa vadede 515-520 liraya gerileyebileceğini belirten Yıldırımtürk, Eylül - Ekim aylarında gram altının fiyatının 650 lira doğru toparlanacağını söyledi.

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Altın piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altının geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarının ABD'den gelecek olan haberlerle yön bulacağını belirten Yıldırımtürk, "Altındaki gerilemelerde 520 lirayı görebiliriz. Belki 515 lirada görülebilir kısa vadede. Eylül-Ekim ayı itibarıyla yükseliş trendi görülebilir" değerlendirmesi yaptı... Mehmet Ali Yıldırımtürk'ün açıklamaları şöyle:

- İlk çeyrekte zayıf altın fiyatlarını görmüştük. Bunun sebebi kripto paralara olan ilgilinin artması. İkinci çeyrekte ise dolar zayıflamaya başladı. Kripto paralarda yaşanan tedirginlikler oradan çıkan paranın altına yönelmesine neden oldu.

FED faiz artırırsa...

- Fed'in faiz artırımı kararı alması halinde altın baskılanmaya devam edebilir diye düşünüyorum. Bizim bölgemizde oluşan jeopolitik gerginlikler tedirginlik yaratıyor ve bu da altını destekliyor.

Aşı pozitif etki yapıyor

- Aşının yapılmış olması, Çin, İngiltere, ABD gibi ülkelerde hayatın normale dönmeye başlamasının etkisi var. Üretimle beraber tüketimin başlayacağı beklentisi oluştu.

Geçen seneki gibi hızla yükselmiyor

- Altın fiyatları 2020 yılındaki yükselişini gerçekleştirmiyor. Mayıs ayında yüzde 6.2 kazandırdı. Ons altın 1900 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. 1900 dolar aşıldığında 1950 dolar görülebilir. Düşüşlerde ise 1880-1870 dolar destek olarak öne çıkıyor.

Önümüzdeki hafta 1950 dolara çıkabilir

- Önümüzdeki hafta Fed'in faiz toplantısı sonrasında Powell'ın yapacağı açıklama önemli olacak ve faiz artırmayacağını söylerse ons altın 1950 dolara kadar yükselebilir.

Altın kısa vadede 515 liraya gerileyebilir

- Geçtiğimiz günlerde 527 liraya yükselen gram altın fiyatı görmüştük. Gerilemlerde 520 lirayı görebiliriz. Belki 515 lirada görülebilir kısa vadeli görüşüm bu. Yükselişte 540 lirayı görebiliriz.

Eylül-Ekim'de 600-650 lira...

- Eylül-Ekim ayı itibarıyla yükseliş trendi görülebilir. 2000-2150 dolar seviyesi onsta görülebilir. Çarpan etkisiyle gram altın 600-650 liraya doğru toparlanabilir.