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Şanlıurfa eski HDP İl Başkan Yardımcısı Sevda Çelik Özbingöl'e 11,5 yıl hapis

Şanlıurfa eski HDP İl Başkan Yardımcısı Sevda Çelik Özbingöl'e 11,5 yıl hapis

ŞANLIURFA eski HDP İl Başkan Yardımcısı Sevda Çelik Özbingöl, 'terör örgütü üyeliği' ile 'toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet' suçlarından yargılandığı davada 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan eski HDP İl Başkan Yardımcısı avukat Sevda Çelik Özbingöl, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Savcının mütalaasını vermesinin ardından söz alan sanık Özbingöl, katıldığı etkinliklerin yasa dışı olmadığını ve kendisine yöneltilen isnatların suç işlediğini göstermediğini öne sürerek, beraatini istedi. 

Mahkeme heyeti ise yargılama sonunda Sevda Çelik Özbingöl'e 'terör örgüt üyeliği' suçundan 6 yıl 6 ay, 'toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet' suçundan 3 yıl 9 ay ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Toplam 11 yıl 6 ay ceza alan Özbingöl'ün avukatları, Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurup karara itiraz edeceklerini bildirdi.

hdp
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