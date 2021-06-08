Aile hekimleri BioNTech aşısı yapmaya başladı! Randevu alın

Saklama koşulları sebebiyle daha önce Biontech aşısı aile hekimliğinde yapılamıyordu. Biontech aşısı bu sorunu giderdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika haberi geldi.

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Koronavirüs'e karşı geliştirilen BioNTech aşısı Türkiye'de de uygulanmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yaptı. Bugüne kadar sadece hastanelerde yapılan BionTech aşısı 8 Haziran 2021 itibariyle artık aile hekimliklerinde de yapılmaya başladı.

Bakan Koca, "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin" dedi.

BionTech aşısı eksi 70 derecede saklanmayı gerektirdiğinden daha önce aile hekimliklerinde muhafaza edilemiyordu. BionTech saklama koşullarıyla ilgili sıkıntıyı çözünce artık aile hekimlikleri de bu aşıyı yapmaya başladı. Bu adımla birlikte hastanelerdeki aşı yoğunluğu büyük oranda azalmış olacak.

Türkiye 120 milyon doz aşı anlaşması yapmıştı

Bakan Koca, BioNTech firmasının kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, Türkiye'ye 4 ay içinde 120 milyon doz BioNTech aşısı geleceğini duyurmuştu.

Bakan Koca, “Bugün özellikle Uğur hocamızın bazı görüşlerini bizzat kendisinden duymanızı istiyoruz. Uğur Hocam 27 Aralık’ta ilk sözleşmemizi yapmıştık ve ondan 3 ay önce başlayan görüşmelerimiz olmuştu ve bu süreçte neredeyse haftada en az 2 kere telefonla görüşmelerimiz oldu. Çok büyük gayret gösterdiniz. Öncelikle 1 milyondan başlayarak 4,5 milyona sonra opsiyonel olarak, 30 milyona sonra 60 milyona devamında 90 milyona ve en son 120 milyon dozluk anlaşma sizlerin yoğun gayret, efor ve çabanızla imzalanmış oldu” ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Uğur Şahin da, “Türkiye’ye haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz” dedi. Şahin, bu konuda son iki haftadır ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını belirterek, “Allah’ın izniyle aşıları zamanında Türkiye’ye getireceğiz” diye konuşmuştu