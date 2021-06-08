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Azerbaycan askerleri sınırı geçerek mayın döşemek isteyen Ermenistan askerini yakaladı

Anadolu Ajansı
Azerbaycan askerleri sınırı geçerek mayın döşemek isteyen Ermenistan askerini yakaladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan sınırının Laçın istikametinde Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait keşif ve sabotaj grubunun kötü hava koşullarını fırsat bilerek sınırı geçtiği bildirildi.

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Bölgede görev yapan Azerbaycan askerlerinin, Ermeni gruptan Artur Kartanyan isimli askeri yakaladığı, grubun diğer üyelerinin ise geri çekildiği belirtildi.

Ön araştırmalara göre, keşif ve sabotaj grubunun görevinin Azerbaycan topraklarını mayınlamak olduğunun belirlendiği kaydedildi.

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