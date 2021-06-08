ABD'de kadın mahkumlara iğrenç muamele! Skandal sonrası cezaevi kapatıldı

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Edna Mahan Kadın Cezaevi'nde mahkumlara yapılan iğrenç muamele ortaya çıktı. Kadınların gece yarısı baskınıyla hücrelerinden alındıkları, istismara uğradıkları hatta birbirleriyle cinsel ilişkiye girmeleri için zorlandıkları belirtildi. Skandalın ortaya çıkmasıyla yapılan incelemeler sonucu tesisin kapatılması kararlaştırıldı.

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New Jersey’deki Edna Mahan Kadın Cezaevi taciz ve skandallar dolu tarihi ile hatırlanıyor. Geçen yıl Adalet Bakanlığı burada çalışan gardiyanlar hakkında bir iddianame düzenlemişti. Yasal sürece rağmen tesiste yaşanan skandallar devam etti.

Mahkumlar uğradıkları muamele sonrası biriktirdikleri idrarlarını gardiyanlara atarken gece yarısı baskınlarında mahkumlar hücrelerinden çıkarılarak işkenceye götürüldü.

Haber Global'in, The New York Times gazetesinde Tracey Tully imzasıyla çıkan makaleden derlediği bilgilere göre; tek bir kadın mahkumun 28 kez yumruklandığı iddianamede yer aldı. Hapishane yerel yönetim tarafından da kontrol edilemeyince tamamen kapatıldı. Vali Philip D. Murphy’nin bu kararı ülke çapında hapishane sisteminin yeniden tartışılmasına neden oldu.

Son yıllarda ABD'de farklı eyaletlerdeki suç oranlarının da düşmesi sebebiyle hapishaneler küçülme veya kapatılma yoluna gidiyor. Aynı zamanda uyuşturucu suçlarında tedavi yönteminin daha sık tercih ediliyor olması da hapishanelerdeki nüfusu azalttı.

Nereye nakledilecekler belirsiz

Edna Mahan Cezaevi’ne dönecek olursak 11 Ocak 2021 tarihinde 34 gardiyan şiddet içeren eylemleri yüzünden görevinden alındı, 10 tanesi hakkında ise hukuki işlem başlatıldı. Hapishanenin resmi olarak kapatılmasına karar verilmesine rağmen 384 mahkumun nereye nakledileceği belirsiz.

Şiddet olaylarının da dışında hapishanede son bir yıldır Covid-19’dan dolayı işler oldukça zordu. Mahkumlar virüs bulaşması korkusu ile ziyaretçiler ile çok temas etmiyor, görüş günleri oldukça sınırlı tutuluyordu.

New Jersey eyaletinde pek çok mahkum virüs önlemleri sebebiyle şartlı salındı. Bu mahkumların yaklaşık üçte biri ise dışarıda Covid-19 kaptı. Bu eyalet oranındaki yayılma hızından üç kat fazlaydı.

Edna Mahan’daki mahkumların hakları için mücadele eden aktivist Bonnie Kerness, “Gardiyanları cezalandırıp, hapishanede reform yapmayı denemek daha iyi olmaz mıydı?” sorusunu yetkililere yöneltiyor.

"İşe alım politikasını konuşalım"

1913 yılında açılan Edna Mahan 700 mahkumu barındırabiliyor fakat şu anda 384 kişi bu tesisteki üç farklı koğuşta cezasını çekiyor. Eyalette son yıllarda iki farklı cezaevi daha farklı gerekçelerle kapatılmış.

Gardiyanlar sendikası adına konuşan William Sullivan ise iddianamede okudukları karşısında gafil avlandığını hapishaneleri kapatmak yerine işe alım politikası ve ceza sistemindeki sorunların konuşulması gerektiğini söyledi.

Suçlu hakları üzerine çalışan Cezalandırma Projesi’nin başındaki Nicole Porter son yıllarda ülkedeki mahkumların bir kısmının ailelerine yakın cezaevlerine yönlendirildiği ve hapishanedeki kadın mahkum sayısının azaltılmaya çalışıldığını aktarıyor ve Edna Mahan’ın kapatılmasını da bu çerçevede mantıklı buluyor.

Mahkumlara düzenli olarak cinsel saldırı

Adalet Bakanlığı raporunda Edna Mahan'daki kadın mahkumların düzenli olarak cinsel saldırıya uğradıkları tespit edildi ve tesiste köklü değişiklikler yapılması gerektiği vurgulandı. Nisan 2020’de hazırlanan rapora göre aynı zamanda gardiyanların kadın mahkumları birbirleri ile cinsel ilişkide bulunmaları için zorladıkları da ortaya çıktı.

"Boşaltılmış hücrelere kamera"

Her ne kadar 2018 ve 2019 yıllarında kadınlara cinsel tacizde bulundukları için birkaç mahkum ceza alsa da sorun çözülmedi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda daha fazla kadın gardiyan bulundurulması ve boşaltılmış hücrelere de kamera konulması gerektiği ifade edildi. (Tespitlere göre kadınlara kamerasız boşaltılmış hücrelerde şiddet uygulanıyordu.)

Bakanlığın raporundan sonra hapishanede ortamın değişip değişmediği bir kurul tarafından denetlendi. Denetleme sonucunda mahkumların içeride kendilerini güvende hissetmedikleri sonucuna varıldı.

Denetlemeler sonucunda, “Gardiyanların bir mesaj vermek için güçlerini istismar ettikleri” resmi rapora not düşüldü.

New Jersey senatörü Teresa Ruiz, “Hapishanelerde istismar edilen kadınların evlerin yakınlarındaki infaz kurumlarına alınmasını garanti altına almalıyız” ifadelerini kullandı.