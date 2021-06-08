Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre vaka artış haritasını paylaştı! Bolu rekor kırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 29 Mayıs -4 Haziran'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. En yüksek artış Bolu'da görüldü.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 29 Mayıs -4 Haziran'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, Twwitter hesabından yaptığı paylaşımda, İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin." dedi.

En çok artan ve azalan iller

Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre, en yüksek vaka artışı Bolu'da görüldü. Haritaya göre en çok artış gösteren iller Bolu, Kars ve Gümüşhane oldu. en az artış ise Hatay, Osmaniye ve Adana'da görüldü.

Vaka sayısı en çok azalan iller

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri ve tablosunu da şu sözlerle paylaştı: "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız."

Üç büyük şehirde son durum

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.