Yunanistan'dan yeni provokasyon! ABD savaş uçakları Türkiye sınırında uçtu

Amerikan savaş uçaklarının arkasına sığınan Yunanistan, silahlandırdığı adaların üstünde büyük bir provokasyona girişti. Yerel medya, Kos ve Midilli adalarından geçen F-15'lerle Washington'ın Ankara'ya açık bir mesaj verdiğini yazdı.

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Doğu Akdeniz krizinin tırmanmasıyla ABD'nin arkasına gizlenen Yunanistan, Amerikan ordusuna ait savaş uçaklarını Türkiye sınırında uçurarak yeni bir skandala imza attı.



Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Suudi Arabistan'dan havalanan F-16'ların yeni fotoğraflarını resmi internet sitesinden yayınlayıp gerçek mermilerle atış yapıldığını duyurdu.

Suudi F-15'lerinin ilkbaharda Girit Adası'ndaki Suda Hava Üssü'ne inmesinin ardından Yunan savaş uçakları da tatbikat için Tebük'teki Kral Selman üssüne uçtu.





26 Mayıs tarihinde başlayan Şahin Gözü - 2 (Falcon Eye) tatbikatını Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros yerinde izledi ve Suudiler Floros'a madalya taktı.



Sosyal medyada yayınlandı

ABD uçak gemileri ve savaş gemilerinin üssü haline gelen Girit'ten havalanan F-15 jetleri ise, Türkiye'nin silahlandırılmasını istediği Kos ve Midilli gibi adaların üzerinde uçtu.

"Atina'nın yanında saf tuttu"



Yerel medya, Poseidon's Rage 21 tatbikatı çerçevesinde gerçekleşen uçuşlarla Washington'ın Ankara'ya açık bir mesaj verdiğini ve Atina'nın yanında saf tuttuğunu yazdı.

ABD F-15 jetleri Yunanistan'a ait F-16'larla kanat kanada uçtu, haberlerde tatbikat sırasında tüm Türk savaş uçaklarının Ege Denizi semalarında seyretmesinin engellendiği ileri sürüldü.



Türkiye sınırına yakın konumdaki Ege adalarının üstünden alçak uçuşla geçen savaş uçaklarının sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, yerel medyada da kullanıldı.

2021'in başından bu yana işbirliğini daha da artıran ABD ve Yunanistan orduları, neredeyse her hafta bir tatbikat gerçekleştiriyor ve söz konusu tatbikatların bazıları NATO bünyesinde.



Son tatbikatta İsrail de vardı

Yunan ordusu ABD, İsrail, Güney Kıbrıs ve Sırbistan'ın yer aldığı tatbikattan fotoğraflar paylaştı, Avlona'da düzenlenen ORION-21'i Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un izlediğini açıkladı.

Mora Yarımadası'nın batısı ile İyon Denizi'nde ise TURIOS HORSE-21 adlı tatbikat düzenlendi. F-16 ve Mirage jetleri ile helikopterler havalandı, savaş gemileri atış yaptı.



Meis'e kadar uçtular

Yunanistan'ın Nisan ayı içerisinde yedi ülkeyle birlikte yürüttüğü INIOCHOS tatbikatında savaş uçakları peş peşe havalandı, Yunan medyası kendinden geçip Türkiye'yi hedef tahtasına koydu.

İsrail'in F-18, ABD'nin F-16, Fransa'nın Rafale ve Mirage, Birleşik Arap Emirlikleri'nin F-16 gibi jetlerle katıldığı tatbikatta, savaş uçakları Yunanistan'ın batısındaki Andravida üssünde fil yürüyüşü gerçekleştirdi.



22 Nisan'da sona eren tatbikatta İsrail F-18'leri ilk kez havalanırken, Yunan medyası Avrupa'nın en büyük hava tatbikatında savaş uçaklarının Lemnos'tan Meis ve Rodos'a kadar uçtuğunu yazdı.

Jetlerin Andravida hava üssünden iki bin kalkış yaptığını aktaran yerel medya, ABD, İsrail, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Kanada ve Güney Kıbrıs savaş uçaklarının Ankara'ya mesaj verdiğini ileri sürdü.



Fil yürüyüşü fotoğraflarını ve savaş uçaklarının kalkış görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan savunma muhabirleri ise, 'Hepsini yak', 'Gökyüzünde ateş', 'Gece hepsine izin verildi', 'Yasak kaçta başlar?' gibi mesajlar yazdı.

Medyadaki haberlerde aynı anda havalanan 33 savaş uçağının, Ege Denizi'nin kuzeyindeki Semadirek'ten ana karaya en uzak ada olan Meis'e kadar geniş bir alanda seyrettiği belirtildi.





Miçotakis ve Pyatt hava üssünde

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yanında Yunan hayranı ABD Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'la birlikte Andravida Hava Üssü'nü ziyaret etti. Pilot ceketi giyen Miçotakis, Fransız Rafale jetlerinin önünde konuşma yaptı. ABD'nin Atina Büyükelçisi Pyatt ise, F-16'ya binip fotoğraf paylaştı.

Büyükelçi Pyatt, Twitter mesajında kokpitten kendisine nefes kesen Yunanistan manzaraları gösteren ABD'nin Avrupa-Afrika komutanlığına teşekkür etti ve tatbikata katılmaktan gurur duyduklarını söyledi.

ABD Büyükelçisi, INIOCHOS tatbikatının Yunanistan'ın benzersiz jeostratejik pozisyonunu gösterdiğini ve Washington'ın Atina'yla askeri işbirliğini artıracağını yazdı.

ABD kalıcı üsler kuruyor

Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne Dışişleri Bakanı ve uçak gemisi gönderen ABD, Türkiye'yi tamamen karşısına alacak skandal bir adım atıyor. Yunan Kathimerini gazetesi, son bir yıl içinde Türkiye'ye gözdağı için çok sayıda tatbikata girişen ABD'nin Yunanistan'da askeri varlığını kalıcı olarak artırmaya hazırlandığını manşetten duyurdu. Habere göre, Yunanistan'a bir ordu yığmaya karar veren ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un stratejik hedefinde kalıcı ve dönüşümlü askeri üslerin kurulması var.



Halihazırda Girit'teki Suda Üssü'nün yanı sıra kuzeydeki Dedeağaç limanını kullanan ABD ordusu, Larissa ve Stefanovikeio'daki hava üslerine de savaş uçaklarını indiriyor. Kathimerini, ABD'ye dört ayrı üs daha verileceğini ve Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'a seçim yapması için 22 seçenek sunacağını yazdı. Öne çıkan ilk yer, batıdaki Andravida hava üssü.

Yunanistan'ın İsrail'den kiraladığı insansız hava araçlarıyla üs kurduğu Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası, ABD'nin gözünü diktiği adreslerden biri. Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde konuşlanan ABD özel kuvvetler askerleri için yedek üs olarak ise, kuzeydeki Selanik yakınlarında bulunan Rentina öne çıkıyor.



ABD, birkaç hafta önce Yunan ordusunun özel kuvvetler askerlerine aralarında kablosuz iletişim cihazlarının da yer aldığı yüksek teknoloji ürünleri tedarik etti. Atina, Washington'a 9 milyon dolar ödedi. (Milliyet)