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Antalya'da büyük acı çekiyordu! Karnından çıkanlar şaşkına çevirdi

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da büyük acı çekiyordu! Karnından çıkanlar şaşkına çevirdi

ANTALYA'da beslenme güçlüğü çektiği için ameliyat edilen ineğin karnından 2 kilogram ağırlığında urgan çıktı.

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İlginç olay, Korkuteli’ne bağlı Kozağaçı mahallesinde yaşandı. Mahalle Muhtarı Şükrü Akar’a ait ineğinin beslenmesinde sıkıntı yaşadığını görünce veterinerden yardım istedi. Veterinerler Alirıza Tıraş ve Halil Bilgin yaptıkları muayene sonucu ineğin işkembesinde urgan ipi olduğunu fark ederek ameliyatına karar verdi.

Yaklaşık 3 saat süren operasyonun sonunda ineğin karnından 2 kilogram ağırlığında urgan ipi çıkarıldı. Veteriner Ali Rıza Tıraş, başarılı bir operasyonla ineğin sağlığına kavuşturulduğunu belirterek, “Hayvana bakmaya geldiğimde yem yiyemediği gibi büyük bir acı çekiyordu. Sol tarafından ineğin karnını yararak ameliyat ettik. 3 saatlik ameliyat sonrasında ineğin işkembesinden birbirine dolanmış urgan ipi çıkardık. Çok zor bir ameliyat oldu. Eğer bu ameliyatı yapmasaydık sindirim sonucu sahibi kesime gönderecekti. Ameliyat sonrası inek sağlığına kavuştu” dedi.


"2 kilo ağırlığında urgan çıkardılar"
İneğin sahibi Şükrü Akar ise, “İnekte beslenme güçlüğü çektiği fark ettim. Veteriner hekimi çağırarak muayene ettirdim. Veteriner hekimler hemen ameliyat ederek ineğin karnından 2 kilo ağırlığında urgan çıkardılar. Şuan inek sağlığına kavuştu” dedi.

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