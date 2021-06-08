Burdur'da üretiliyor litresi 42 bin TL'ye satılıyor! Fransa Japonya sıraya girdi

Gülü işleyerek suyunu ve yağını elde etmeyi babası Mehmet Ali Ertaş'tan öğrenen Sefa Ertaş, daha sonra mesleği oğulları Yüksel ve Hüseyin Ertaş'a devretti. Bugün de üretimi Yüksel ve Hüseyin Ertaş'ın 5 oğlu sürdürüyor.