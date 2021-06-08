Elektronikte Çin'den zam dalgası tüketicileri üzecek

Yarı iletken kıtlığı elektronik fiyatlarında artışa neden oluyor. Gelen son bilgilere göre; Çinli tedarikçiler, elektronik fiyatlarında yeni bir artışa gitti.

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Çin'de neredeyse tüm elektronik ürünlerin fiyatları arttı. Bunun nedeni, mikro devreler ile diğer bileşenlerde yaşanan kıtlık ve bunun sektöre yansıması olarak gösteriliyor.

2021'in başından beri akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ile bileşenleri, aksesuarlar ve hatta ev aletlerinin fiyatları arttı. Uzmanlar, fiyatların 2021 boyunca artmasını bekliyor. Çin'de dizüstü bilgisayar satış fiyatları çeyreğe göre yaklaşık yüzde 6 arttı ve bu sınırdan çok uzak. Huawei, Acer, Asus ve Lenovo ise tüketicileri fiyatlardaki artış konusunda uyarıyor.

ChinaDaily, fabrikaların ve tedarikçilerin elektronik bileşenlerin fiyatlarını yüzde 10-30 oranında artırdığını yazıyor. Bu, cihazların maliyetinde bir artışa ve bunun sonucunda mağazalarda perakende fiyatlarının artmasına neden olacak.

Elektronik cihazlara olan talep ise düşmüyor ve hatta durum tam tersi. Örneğin; masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara olan talep yıl boyunca yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi. Bunun nedeni de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle birçok çalışanın ofislerde değil evde çalışmayı tercih etmesinden kaynaklanıyor. (Donanım Haber)