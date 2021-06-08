Türkiye'nin silah gücü Yunanistan'ı korkutuyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Türkiye'nin harekatlarda kullanabileceği ve Doğu Akdeniz'deki güç dengesini bozabilecek sistemlere sahip olması hem Yunanistan'ı hem de bölgedeki diğer tüm ülkeleri endişelendiriyor" diye konuştu.

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Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de zaman zaman gerginleşen ilişkiler, son dönemde rutin seyretmeye başladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye ziyaretinde kullandığı skandal ifadelerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dendias'ın davetiyle Yunanistan'a bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İki ülke arasında Doğu Akdeniz nedeniyle ihtilaf yaşanırken; ülke basınından Parapolitika'ya Atina-Ankara ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan tarihi nitelikte bir itiraf geldi. Bakan Çavuşoğlu'nun Atina ziyaretine ilişkin Dendias, "Türk Dışişleri Bakanı'nın ziyareti, iki ülke arasındaki iletişim kanallarının güçlendirilmesine yönelik bir adım oldu" dedi.

Türkiye hakkında tarihi itiraf Dendias'a Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) teçhizat ve modernizasyonu hatırlatılarak, "Yunan hükümeti bu konuyla ilgileniyor mu?" sorusu yöneltildi. Yunan bakan, "Türkiye'nin harekatlarda kullanabileceği ve Doğu Akdeniz'deki güç dengesini bozabilecek sistemlere sahip olması hem Yunanistan'ı hem de bölgedeki diğer tüm ülkeleri endişelendiriyor" şeklinde yanıtı verdi.

"İyi komşuluk için işbirliğine açığız"

Nikos Dendias, Türkiye'nin rolü konusunda aynı endişeleri paylaşan Doğu Akdeniz ülkelerinin çoğu ve Körfez ile iş birliğini güçlendirdiklerini söyledi. Dendias, "Ama net olmak istiyorum: Yunanistan kimseye karşı ittifak kurmuyor. Aksine iyi komşuluğun temel kurallarına uyan tüm ülkelerle iş birliğine açığız" sözlerini kullandı. (Haber 7)