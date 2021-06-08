"Bosna Kasabı" Mladic'e ömür boyu hapis cezası

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması, "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasını onadı.

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Uluslararası Ceza Mahkemeleri'ne bağlı Rezidüel Mekanizması "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in soykırım ve savaş suçu işlediğine hükmederek müebbet hapis cezası kararını onadı.

Soykırım suçlusu Mladic

1996'da verilen yakalama kararından 16 yıl sonra 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başladı.

"Soykırım" başlığı altında Srebrenitsa'da 1995'te yaşananlardan dolayı suçlu bulunan Mladic'in emrindeki Sırp güçlerinin hedefinin, Srebrenitsa'nın Bosnalı Müslümanlardan temizlenmesi olduğuna hükmedilirken bu hedefin, savaş suçlusu Sırp komutan Radovan Karadzic ile Mladic'in ortak planı olduğu ifade edildi.

Bosna'da 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan ve Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutulan "Bosna Kasabı" lakaplı Mladic, ICTY'de 6 yıl süren dava neticesinde "soykırım", "insanlığa karşı suç" ve "savaş kurallarını ihlal etmek" suçlarından ömür boyu hapse mahkum edildi.

Mladic ayrıca 1992-1995 yıllarında Sırp güçleri tarafından kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'da sivillere yönelik saldırılar ve 1995'te Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcilerinin esir alınması olayından da suçlu bulundu.