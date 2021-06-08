D vitamini koronavirüse karşı ne kadar etkili? Çarpıcı araştırma

Pandeminin başlarında yapılan önceki araştırmalar, D vitamininin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma riskini azalttığını öne sürdü. Ancak Kanada'daki McGill Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışma, D vitamininin koronavirüse karşı koruyucu bir önlem olarak çalıştığına dair herhangi bir genetik bir kanıt bulunmadığını ortaya koydu. Öte yandan; Türkiye'de her 10 kişiden 9'unda D vitamini eksikliği var.

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Bilim insanları, D vitamini seviyeleri ile yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) şiddeti arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için 11 ülkeden Kovid-19’a yakalanan 14 bin 134 kişinin ve hastalığı olmayan 1,2 milyondan fazla kişinin genetik varyantlarını inceledi.

PLOS Medicine adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışmada araştırmacılar, hastalığa yakalanan kişilerdeki D vitamini seviyeleri ile hastaneye kaldırılma veya ciddi şekilde hastalanma olasılığı arasında bir fark olmadığını buldu.

Çalışmanın yazarları, "Kovid-19’un etkilerini iyileştirmek için bir halk sağlığı önlemi olarak D vitamini takviyesi bu çalışma tarafından desteklenmiyor. En önemlisi; sonuçlarımız Kovid-19 randomize klinik denemeleri için diğer terapötik veya önleyici yollara yatırıma öncelik verilmesi gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

D vitaminin etkileri pandeminin başından bu yana araştırılıyor

Pandeminin başlarında, birçok araştırmacı sağlıklı bir bağışıklık sisteminde kritik bir rol oynayan D vitamininin etkilerini araştırıyordu ancak takviye almanın genel popülasyonda Kovid-19’u önleyebileceğine veya tedavi edebileceğine dair hala yeterli kanıt yok.

"D vitaminin etkisini araştırmak uzun zaman alır"

Bu nedenle çalışmanın yazarları, "Dolayısıyla D vitamininin etkisi sorusuna cevap vermenin en iyi yolu randomize denemeler olacaktır ancak bunlar karmaşıktır ve büyük kaynaklar gerektirir Aynı zamanda uzun zaman alır" değerlendirmesinde bulundu.

Diğer taraftan araştırmacılar, Mendel randomizasyonu kullanarak bilinen bu risk faktörlerinden kaynaklanan potansiyel önyargıyı azaltabildiklerini ve D vitamini ile Kovid-19 arasındaki ilişkinin daha net bir resmini sağladıklarını söyledi.

Ancak araştırmacılar, çalışmalarının bazı önemli sınırlamaları olduğunu ifade etti. Çalışma, gerçekten D vitamini eksikliği olan hastaları hesaba katmadı. Araştırmada, yalnızca Avrupa kökenli bireylerin genetik varyantları analiz edildi. Çalışmanın yazarları, diğer popülasyonlarda D vitamini ve Kovid-19 sonuçları ile ilişkiyi araştırmak için gelecekteki çalışmalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Küresel sağlık sorunu

Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insanın D vitamini eksikliği yaşadığı düşünülüyor.

Uzmanlar, karantina uygulamaları güneş ışığı alımının azalmasıyla sayının artabileceğinden endişe ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından D vitamini eksikliği ve yetersizliği küresel bir sağlık problemi olarak kabul ediliyor.

Türkiye'de her 10 kişiden 9'unda D vitamini eksik

Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var.

Uzmanlar; halsizlik, yorgunluk ve sürekli tekrar eden enfeksiyonlar varsa doktora başvurulması gerektiğini söylüyor.

D vitamini, cilt güneş ışığına maruz kaldığında üretiliyor ve sağlıklı bir bağışıklık sistemi için gerekiyor. (NTV)