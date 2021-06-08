Evlenecek çiftler ortalama bir düğüne 150 bin lira ayırmak zorunda

Pandemide ertelenen düğünlerle de dahil edildiğinde bu yıl yaklaşık 700-800 bin kişinin dünya evine girmesi bekleniyor. Evlenecek çiftler, ortalama bir düğüne 150 bin TL ayırmak zorunda...

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Salgın sınırlamalarının ortadan kalkmasıyla birlikte en fazla hareketlenecek sektörlerden biri de düğün sektörü. Pandemide ertelenen düğünlerle de dahil edildiğinde bu yıl yaklaşık 700-800 bin kişinin dünya evine girmesi bekleniyor. Ancak dövizdeki artışlar, salgında yüksek talep ve arzda yaşanan sıkıntılar, iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıdı.

Ortalama 150 bin lira

Sektör temsilcileri son 12 ayda küçük ev aletlerine, beyaz eşyaya, züccaciye ürünlerine ve mobilyaya markası ve donanımlarına göre yüzde 30-75 arasında değişen oranlarda zam geldiğini belirtiyor. Düğün öncesi ve düğün günü yapılan harcamalara da pandemide zor günler yaşayan hizmet sektörü kaynaklı fiyat artışları yansımış durumda.

Bir düğün için öngörülen hesaplamalara göre;

- Ortalama salon kiraları, (yemekli davetler için) 40 bin lira civarında bulunuyor. Artan talep sebebiyle yer bulmak da zorlaşmış durumda.

- Standart ev takımlarını kapsayan mobilya alışverişi (salon, yatak odası, oturma grubu ve mutfak) ortalama 30 bin lirayı buluyor.

- Tam takım beyaz eşya ihtiyacı için ortalama 15 bin lira ayrılması gerekiyor.

- Perde, halı, züccaciye gibi alanlarda yapılacak alışveriş için ortalama 15 bin liranın gözden çıkarılması gerekiyor.

- Gelinlik, nişanlık, düğün çekimleri, kuaför ve gelin arabası masrafları 20 bin lirayı buluyor.

- Düğün öncesi yapılan nişan ve kına gecesi merasimleri için de ortalama 20 bin lira gidiyor.

- Bazı diğer masraflar da (balayı, konaklama, ulaşım gibi) dahil edildiğinde bir düğün yapmanın maliyeti ortalama 150 bin lirayı buluyor.

Bir salonda günde 3 etkinlik

Düğün salonu işletmecileri, "Evlenen çiftlerin çoğu salon kiralıyor. Geçen yıl yapılamayan düğünleri de eklediğimizde bu yaz en yüksek düğün rakamına ulaşacağız. Bazı mekanlarda günde üç düğün olacak. Talep artışı ve pandemideki kayıplar salon kiralarına yüzde 20 civarında zam olarak yansıdı. Yemeksiz organizasyonlarda mekan ücretleri 10 bin liradan başlıyor. Ancak ortalama bir yemekli düğün 40 bin lira civarına yapılabiliyor. İşletmeler personel dahil hazırlıklarını yaptı, bu haftadan itibaren yoğunluk başladı. Doluluk oranları yüzde 100'e yaklaşmak üzere, yer bulmak da zorlaşıyor" görüşünü dile getirdi.

Beyaz eşyada son dönemde ithalata dayalı sac fiyatı; mobilyada da sünger, sunta ve MDF fiyatı kaynaklı artışlar yaşanmıştı. Züccaciye ürünlerinde özellikle ithalatla gelenlerde döviz bazında maliyet artışı içeride fiyatlara yansımıştı. İşçilik, kira, faturalar gibi işletme maliyetlerinin artması da ürün ve hizmet fiyatlarını tırmandırdı.

100 milyar liralık ekonomi

Gelinlikçi, çiçekçi, kuaför, fotoğrafçı, kuyumcu, mobilyacı, züccaciyeci, beyaz eşyacı, tekstilci ve çeyizciler başta olmak üzere onlarca sektör hareketlenecek. Piyasada bu yaz (altın dahil) 100 milyar lira civarında bir düğün ekonomisi oluşacağı tahmin ediliyor. (Türkiye Gazetesi)