Türkiye, Kabil Havalimanı'nı korumayı mı istiyor?

İngiliz haber ajansının haberine göre Türkiye, Kabil Havalimanı'nın korunmasını üstlenmeyi önerdi. Ankara'nın teklifinin ardından NATO ve ABD ile görüşmelerin sürdürüldüğü kaydedildi.

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ABD ve NATO'nun çekileceği Afganistan'a ilişkin Türkiye'den teklif geldi. Ankara, ABD ve diğer NATO kuvvetleri Afganistan'dan çekildikten sonra Kabil Havalimanı'nı korumayı ve işletmeyi teklif etti. Türk yetkililer, Ankara'nın öneriyi, ABD ve ortaklarının 11 Eylül'e kadar askerlerini geri çekme planını kabul ettikleri mayıs ayındaki bir NATO toplantısında yaptığını söyledi.

Türkiye'nin Kabil havalimanı teklifi

Türk ve ABD'li yetkililerin söz konusu misyon için olası gereklilikleri görüştükleri kaydedildi.

Bir Türk yetkili, "ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararının ardından Türkiye, Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması için teklifte bulundu. Bu kapsamda NATO ve ABD ile görüşmeler sürüyor." dedi.

"Afganistan'da kalma niyetimiz var"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yaptığı açıklamada, siyasi, mali ve lojistik destek şartlarına işaret ederek, "Afganistan’da kalma niyetimiz var. Bunlar karşılanırsa Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda kalabiliriz." demişti.

ABD'li yetkililer, Türkiye'nin önerisini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. NATO liderleri, 14 Haziran'da Afganistan konusunu masaya yatıracak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanlığı görevine gelmesinden bu yana Joe Biden ile ilk kez Brüksel'de bir araya gelecek.

"Havalimanı için ek birliklere ihtiyaç duyulacak"

Türkiye'nin Kabil Havalimanı teklifi, planlanan geri çekilmeden üç ay önce, Afganistan'da çatışmaların yeniden tırmanmasıyla geldi. Pazartesi günü, üst düzey hükümet yetkilileri, son 24 saat içinde Taliban'ın düzenlediği saldırılarda en az 150 Afgan askerinin öldüğünü veya yaralandığını bildirdi.

Kabil Havalimanı'nı güvence altına almak, bazı ülkeleri Afganistan'da diplomatik varlık sürdürme konusunda ikna etmeye yardımcı olabilir. Geçen ay Avustralya, güvenlik endişeleri nedeniyle bu ülkedeki büyükelçiliğini kapatmıştı.

Türkiye, NATO'nun Afgan güvenlik güçlerini eğitme misyonunun bir parçası olarak Afganistan'da 500'den fazla asker bulunduruyor. Aynı Türk yetkili, havalimanı görevi için ek birliklere ihtiyaç duyulacağını söyledi.