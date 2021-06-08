Trabzonspor, Marek Hamsik'le 2 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraş verdiği serbest statüdeki Slovak yıldız Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Trabzonspor, bir dönem İtalyan kulübü Napoli'de forma giyen daha sonra Çin'e giden ardından da mart ayında İsveç ekibi Göteborg'a imza atan Marek Hamsik ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Maliyeti de belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamada ise "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik arasında 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2021-2022 futbol sezonu için 1.500.000.-eur garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecek. Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 700.000.-EUR imza ücreti ödenecek. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 10'u ödenecek" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'dan paylaşım geldi

Karadeniz ekibi kısa bir video paylaşarak, 'GRANDEEEEEEEE' notunu düştü. Paylaşılan videoda savaşçı kaskı görünürken, Hamsik'in saç stiline gönderme de yapıldı.

Marek hamsık kimdir?

Marek Hamsik 27 Temmuz 1987 yılında dünyaya geldi. Banska Bystrica'da doğan Hamsik, Jupie Podlavice adındaki daha küçük bir takımda kendine yer edindi. 15 yaşındayken Slovakya'nın gelecek vadeden oyuncuları arasında sayılmaya başlamıştı ve başkent ekibi Slovan Bratislava, 2002 yazında onu transfer etti.

İtalya'ya adımı Brescıa'yla attı

Hamsik iki yıl Slovan Bratislava'nın genç takımında forma giyerek kendini geliştirdi ve bu sure içinde, a takımla yalnızca bir maça çıktı. A takımda oynadığı bu ilk ve tek maçta gol attı. 2004 yazında, henüz 17 yaşındayken, Serie A'nın Brescia takımına transfer oldu. Brescia, Hamsik'in transferine sadece 500 bin Avro harcadı. Hamsik, sonbaharı ve kışın ilk bölümünü yedek kulübesinde geçirdi ve ilk forma şansını Mart 2005'te Chievo karşısında buldu. İlk sezonda pek etkileyici bir performans sergileyemedi ve Brescia o yıl ligi sondan ikinci bitirerek Serie A'ya veda etti.

Herkes istedi, Napolı aldı

2005-2006 sezonunda, Brescia formasıyla 24 maça çıktı ama takımı yine hayal kırıklığı yaratarak Serie B'yi 10. sırada bitirdi. Ertesi sezon, heyecan verici orta saha oyuncusu için çıkış yılı oldu. 40 maçta 10 gol attı ama Brescia, Serie A'ya yine çıkamadı. Buna rağmen Hamsik, büyük kulüplerin takibine girdi. FC Internazionale Milano, Chelsea, Liverpool ve Manchester United gibi büyük kulüpler oyuncuyla ilgilendiğini açıklasa da SSC Napoli kulübü Slovak oyuncunun transfer savaşından galip çıkan taraf oldu.

Napolı'de Avrupa çapında bir oyuncu oldu

Hamsik, 28 Haziran 2007'de Brescia'dan ayrılarak Napoli'ye transfer oldu. Napoli, Brescialı genç yetenek için 5.5 milyon Avro ödedi. Hamsik, Napoli formasıyla döndüğü Serie A'ya iyi bir başlangıç yaparak ilk maçı olan Coppa Italia mücadelesinde Cesena karşısında bir gole ve bir de asiste imza attı. Takımın ilk on birinin değişmez isimlerinden biri olmayı başaran Hamsik'in takım içerisinde kilit rol oynamaya başlamasıyla Napoli ligi 8. sırada tamamladı. 2007-2008 sezonunda 37 lig maçında kaydettiği 9 golle Napoli'nin en golcü futbolcusu olan Hamsik, orta sahanın ortasında ve solunda etkinlik göstererek form grafiğini yükseltti.

Çin'den kısa süre içinde ayrıldı

Napoli'nin ardından Çin'e giden ancak burada fazla kalmayan Hamsik, 8 Mart'ta İsveç'in Göteborg takımına imza attı. 33 yaşındaki Slovak orta saha, burada 6 maça çıktı, 1 gol attı 1 de asist yaptı.