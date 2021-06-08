ABD'nin gizli raporu koronavirüsün laboratuvardan sızmış olabileceğini gösteriyor

Wall Street Journal, ABD hükümetine bağlı bir laboratuvarın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökeni hakkında hazırladığı gizli rapor ile ilgili bir haber yayınladı. WSJ'nin gizli rapor hakkındaki bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde Vuhan'daki bir laboratuvardan virüs sızıntısı hipotezinin makul olduğu ve daha fazla araştırmayı hak ettiği sonucuna varıldığını yazıldı.

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ABD'li yayın organı Wall Street Journal, ABD hükümetine bağlı bir laboratuvarın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkışı hakkında hazırladığı gizli bir rapor ile ilgili haber yaptı.

WSJ, gizli rapor hakkındaki bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde virüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan sızmış olması makul bir varsayım olarak nitelendirildiğini ve doğruluğunun araştırılmasının tavsiye edildiğini yazdı.

Mayıs 2020'de hazırlanan raporun Donald Trump yönetiminin son aylarında salgının ortaya çıkışına ilişkin inceleme yürütüldüğü dönemde Dışişleri Bakanlığına gönderildiğinin altı çizildi.

Gazete, Lawrence Livermore'un değerlendirmesinin Kovid-19 virüsünün genomik analizine dayandığını söylerken; laboratuvarın rapor hakkında yorum yapmaktan kaçındığını bildirdi.

Biden istihbarattan 90 gün içinde rapor istemişti

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz hafta yaptığı yazılı açıklamada, mart ayında istihbarattan Kovid-19'un kökenini araştırmalarını istediğini ve bu raporu ay başında eline aldığını bildirmişti.

Biden, açıklamasında, "İstihbarat topluluğundan bizi kesin bir sonuca daha da yakınlaştıracak bilgileri toplama ve analiz etme çabalarını iki katına çıkarmalarını, bunu bana 90 gün içinde rapor etmelerini istedim" ifadesini kullanmıştı.