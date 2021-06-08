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Emine Erdoğan: Marmara'nın eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum

Anadolu Ajansı
Emine Erdoğan: Marmara'nın eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunuyla ilgili paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bakanlığımızın bilim insanları öncülüğünde hazırladığı eylem planının başarıya ulaşacağını ve Marmara Denizi'nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum" temennisinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunuyla ilgili paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 'Marmara hepimizin' ve 'Dünya Okyanus Günü' etiketleriyle yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Günlerdir hepimizi derinden üzen Marmara'daki müsilaj olayı tabiata hükmedemeyeceğimizi bir kez daha göstermiştir. Bakanlığımızın bilim insanları öncülüğünde hazırladığı eylem planının başarıya ulaşacağını ve Marmara Denizi'nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum. Unutmayalım; sanayi çevreye saygılı üretimle, belediyeler gerekli arıtma tesisleriyle, vatandaş olarak bizler de çevre dostu bir yaşamla bu tür sorunların önüne kalıcı olarak geçebiliriz."

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