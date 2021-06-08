Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri aşı olmaya başlayacak

Üniversitelerin eylülde yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerinin ve üniversite personellerinin aşılanmasına yarın başlanıyor. Öte yandan müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri de yarından itibaren aşı olmaya başlayacak.

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Türkiye'de aşılamada yeni bir aşamaya geçiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, peş peşe iki müjdeli haber verdi.

Sağlık Bakanı Koca, öğretim üyelerinin ve üniversite personelinin Kovid-19 aşılarının yarından itibaren yapılacağını duyurdu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin" dedi.

Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri de aşılanacak

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Aşılama tüm hızıyla sürüyor

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan aşılama verilerine göre, şu ana kadar (19:00) Türkiye'de toplam 31 milyon 393 bin 160 kişi aşılandı. Bunların 18 milyon 104 bin 472'si birinci doz, 13 milyon 288 bin 688'i ikinci doz oldu.