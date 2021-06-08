Fransa'dan İngilizce'yi AB toplantılarından çıkarmayı planı

Fransa'nın 2022'de devralacağı Avrupa Briliği (AB) dönem başkanlığını bloğun en yaygın dili olan İngilizce'yi devirmek için kullanmayı planladığı belirtildi. Bir AB diplomatının The Telegraph'a verdiği demeçte; Paris yönetiminin 2022'de AB konseyinin dönem başkanlığını devraldığında Fransız diplomatların önemli toplantıları ve çalışma gruplarını Fransızca olarak yöneteceğini ve her konuşmanın çevirisinin yapılmayacağını bildirdi.

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2022 yılı itibarıyla Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını alacak olan Fransa'nın eski bir adet olan 'konsey toplantılarını kendi diliyle yürütme' kararını uygulayacağı açıklandı.

Fransa'nın AB bloğunun en yaygın kullanılan dili İngilizce'yi 'devirmek' için böyle bir karar aldığı açıklanırken konuyla ilgili bir AB diplomatı The Telegraph'a açıklamalarda bulundu.

Diplomat, verdiği demeçte, "Paris yönetiminin 2022'de AB konseyinin dönem başkanlığını devraldığında Fransız diplomatlar, önemli toplantıları ve çalışma gruplarını Fransızca olarak yönetecek ve çeviriler her zaman sağlanmayacak" dedi.

Diplomat, ülkenin Fransızca'yı öğrenmek isteyebilecek diplomatlar için ücretsiz dil dersleri vermek amacıyla daha fazla fon ayıracağını da sözlerine ekledi.

Bu hareket, konseyin önceki Fransız başkanları sırasında yaygın olsa da ülkenin AB kurumları içinde ve ötesinde kültürel mirasının bir parçası olarak Fransızca'yı teşvik etmeye amacı için önem taşıyor.

"Fransızca acı çekiyor" Fransa'nın Avrupa Birliği Bakanı Clement Beaune, nisan ayında yazdığı köşe yazısında, "Fransız dili yaşıyor, gelişiyor ve dünya çapında öğretimi gelişiyor olsa da Avrupa kurumları içinde acı çekiyor" demiş, "Komisyonda, konseyde ve yürütme organlarında toplantılar artık çok sık İngilizce yapılıyor ve bu dil şu anda iki üye devletin dilinden daha fazla olmasa da İngilizce raporlara yol açıyor" ifadelerini kullanmıştı.

27 üye ülkeden sadece ikisinin İngilizce

27 üye ülke bulunan Avrupa Birliğinde halihazırda ana dili İngilizce olan iki ülke (İrlanda ve Malta) bulunuyor.

Fransızca, geçtiğimiz yıllarda ağırlıklı olarak Frankofon şehri Brüksel'deki AB diplomatik çevrelerinde baskın dil olarak kullanılırken bloğun 2004'te Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti gibi doğu Avrupa ülkelerini kapsayacak şekilde genişlemesi dilin kullanımını düşürdü.