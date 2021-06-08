Türkiye 8 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 225 bin 527 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 300 bin 236, can kaybı 48 bin 341 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Haziran 2021 Salı günü verilerine göre; son 24 saatte 225 bin 527 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 557 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 86 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 836 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 173 bin 186'ya çıktı.

Toplam test sayısı 55 milyon 899 bin 143'e ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 300 bin 236, vefat sayısı 48 bin 341, ağır hasta sayısı 1044 oldu.