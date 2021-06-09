BIST 1.448
DOLAR 8,61
EURO 10,49
ALTIN 524,04
HABER /  GÜNCEL

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın acı günü

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın acı günü

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın annesi Türkan Yazıcı, bir süredir tedavi gördüğü Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Abone ol

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın annesi Türkan Yazıcı, bir süredir tedavi gördüğü Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Türkan Yazıcı’nın cenazesi Tuzla’nın İstasyon Mahallesi Çiçekçiler Camisi’nde 9 Haziran Çarşamba (yarın) günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Aydıntepe Mezarlığı’na defnedilecek. 71 yaşında olan Türkan Yazıcı, 3 çocuk annesiydi.

“Şüphesiz Allah’tan geldik yine Allah’a döneceğiz”

Annesine bağlılığı ile bilinen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Yazıcı,” Canından can bulduğum Annem Cenab-ı Hak’kın rahmetine rücu etti. Şüphesiz Allah’tan geldik yine Allah’a döneceğiz, kavuşacağız. Rabbimden anneme rahmet niyaz ediyorum. Dileğim dostlarımın duasıdır. Lütfen dualarınızı esirgemeyin” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Marmara Denizi müsilaj sorunundan nasıl kurtulacak? Bakan Murat Kurum açıkladı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Türkiye’den KKTC’ye 50 bin doz Sinovac aşısı
Rektör Bulu'dan Kılıçdaroğlu'nun "Hoca bile olamazsın" sözlerine yanıt
Uygulanan koronavirüs aşısı miktarı 31 milyon 405 bin 203 doza ulaştı
İki bakandan müsilaj için iki farklı çözüm
Almanya’da 9 yaşındaki bir çocuğa yönetmeliğe aykırı olarak koronavirüs aşısı uygulandı
Tamirhaneden cipi çalınan Kekilli'den hırsızlara ilginç öneri
Mahkeme başkanı Esat Toklu'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu
Trabzonspor, Marek Hamsik'le 2 yıllık sözleşme imzaladı
Yorumlar 1 yorum