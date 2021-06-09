Türkiye’den KKTC’ye 50 bin doz Sinovac aşısı

Türkiye, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) koronavirüs salgını kapsamında da yardımlarına devam ediyor.

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Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz Sinovac koronavirüs aşısı daha gönderildi. Yardımalar kapsamında yeni bir aşı sevkiyatı daha yapıldı.

50 bin doz Sinovac aşısı daha KKTC'ye ulaştırdı. Aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, saat 22.20'de Ercan Havalimanı'na iniş yaptı.

Aşılar KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. BAŞBAKAN DUYURDU

KKTC Başbakanı Ersan Saner yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine KKTC'ye 50 bin doz Sinovac aşısının geleceğini duyurmuştu.

"TÜRKİYE'DEN 50 BİN DOZ AŞI GELECEK"

Saner, KKTC’nin en az yüzde 70’inin sonbahar aylarına kadar aşılanması için Türkiye’nin sağladığı katkıların devam ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bu akşam saatlerinde ülkemize 50 bin doz Sinovac aşısı geliyor. Anavatan Türkiye’mize ve Sayın Erdoğan’a halkım adına şükranlarımı sunuyorum. Bu 50 bin doza ilaveten aşılama işlemi devam ettikçe önümüzdeki dönemlerde yeni partilerin ülkemize gönderilmesi söz konusu olacak" ifadelerini kullanmıştı.

190 BİN DOZA ULAŞTI

Daha önce gönderilen 140 bin doz aşının ardından KKTC’ye ulaşan 50 bin doz aşı ile birlikte toplam aşı miktarı 190 bine ulaştı.