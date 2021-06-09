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İstanbul'da PKK operasyonu! HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
İstanbul'da PKK operasyonu! HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor gözaltına alındı

İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Bahçelievler, Beyoğlu ve Beykoz başta olmak üzere 8 ilçedeki 11 adreste 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

HDP Beyoğlu İlçe Başkanı gözaltına alındı

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da bulunduğu bazı şüpheliler yakalandı.

Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

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