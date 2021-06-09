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İstanbul'da 4 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu başlatıldı

İstanbul'da 4 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu başlatıldı

İSTANBUL'un Kartal, Maltepe, Pendik ve Ümraniye ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 şüpheliye yönelik başlatılan çalışma kapsamında 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, ekipler özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle söz konusu adreslerde arama yapıyor.

Gözaltı sayısı artabilir

Çeşitli uyuşturucu maddelerin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar paranın ele geçirildiği operasyonda, bazı kişiler gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

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