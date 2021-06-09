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Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferleri durduruldu

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferleri durduruldu

YENİKAPI-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferlerinin teknik arıza nedeniyle durdurulduğu bildirildi. Yenikapı-Aksaray arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verilecek.

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle seferlerin Aksaray-Ataköy ve Aksaray-Kirazlı arasında yapıldığı, Yenikapı-Aksaray arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verileceği kaydedildi.

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