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Hindistan'da tarlada çalışanların üzerine yıldırım düştü: 27 ölü

Hindistan'da tarlada çalışanların üzerine yıldırım düştü: 27 ölü

HİNDİSTAN'da doğusunda faciası meydana geldi. Tarlada çalışanların üzerine düşen yıldırım sonucu 27 kişi yaşamını yitirdi.

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Ülke basınındaki haberlere göre, Batı Bengal eyaleti Afet Yönetimi Bakanı Javed Ahmed Han, yaptığı açıklamada yağış ve fırtınanın etkili olduğu Batı Bengal'in farklı bölgelerinde çiftçiler ve tarlada çalışanların üzerine yıldırım düştüğünü bildirdi.

Han, Hooghly, Murşidabad, Mindapore, Bankura ve Nadia'da yıldırım düşmesi sonucu 27 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Hindistan'da 2019'da yaklaşık 2 bin 900 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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