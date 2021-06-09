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Erzincan’da, Yeşilyurt Mezrası karantinaya alındı 4 gün sürecek

Erzincan’da, Yeşilyurt Mezrası karantinaya alındı 4 gün sürecek

Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşların ve temaslıların sayılarının yoğun olması üzerine, bölgede 4 gün süreli karantina uygulaması başlatıldı.

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Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Çatlı köyü Yeşilyurt Mezrasında, bazı vatandaşların testleri pozitif çıktı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü mezrada yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine, virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Köye giriş ve çıkışların 14 gün boyunca kapatılmasına karar verildi.

“Tam kapanma uygulaması başlamıştır'' 
Konuyla ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Çaltı köyü Yeşilyurt Mezrasında pozitif vaka sayısında artış görüldüğünden koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 09.06.2021 tarihi itibariyle 14 gün süreli karantina (tam kapanma) uygulaması başlatılmıştır.”

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