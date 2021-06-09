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Almanya'da Türk öğrencilere ‘Türkçe yok' dayatması

Almanya'da Türk öğrencilere ‘Türkçe yok' dayatması

ALMANYA'nın Hessen Eyaleti'nde Türk öğrencilere seçmeli yabancı dil olarak “Çince, Arapça, Lehçe ya da Portekizce” sunulması tepkilere neden oldu.

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Almanya'nın Hessen Eyaleti'nde Türk çocuklarına seçmeli yabancı dil olarak “Çince, Arapça, Lehçe ya da Portekizce” sunulması Türkleri ayağa kaldırdı.

Eyaletteki 400 bini aşkın Türk'ün yok sayılıp az sayıda Çinli ve yeni gelen Suriyelilere "dillerini seçme hakkı" verilmesi üzerine Türk temsilciler ilk "Türkçe seferberliği" toplantısını yaptı. Toplantıda 5 aşamalı eylem planı hazırladı.

Meclise gelecek
'Türkçesiz seçmeli dil' kararı, bu ayın ortasında meclise gelecek. Türkçe'nin de seçmeli dersler olması için önerge veren, Sosyal Demokrat Parti eyalet milletvekili Turgut Yüksel, hükümette olan CDU ile Yeşiller'in seçim öncesi verdiği "Türkçe dersleri" sözünü tutmadığını söyledi.

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